Es kommt auf die Taten an

Zwei Stichwahlen und zwei Sieger: Werner Kemetter (ÖVP) darf auch die nächsten fünf Jahre in Kukmirn Bürgermeister bleiben und freut sich über die große Zustimmung von 62,62 Prozent der Stimmen.

Für die größere Überraschung sorgte Christian Schaberl von der Freien Bürgerliste Eltendorf, der sich gegen Hannes Siemeister (ÖVP) durchsetzte und somit der zweite Listen-Ortschef im Bezirk Jennersdorf ist.

Blickt man ein paar Jahre zurück, dann war der südlichste Bezirk des Landes extrem ÖVP-dominiert. Mit der Bürgerliste JES in Jennersdorf oder Klaus Fischls Liste in Königsdorf und auch mit jener von Christian Schaberl in Eltendorf hat man mittlerweile einen Wähleranteil von knapp 17 Prozent.

Die Gründe dafür liegen oft auf der Hand: die steigende Politikverdrossenheit und der Wunsch nach Veränderung. Beweisen muss man sich als Ortschef allemal, egal, zu welcher Farbe man sich als Ortschef bekennt.

Kukmirn Eindeutiges Votum für den Ortschef bei Stichwahl