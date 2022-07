Gemeinsam statt allein

Dass das Südburgenland durch die Coronakrise in touristischer Hinsicht ein großer Gewinner war, ist unbestritten.

Mit den Themen Radfahren und Kellerstöckln hat man auch abseits des Thermentourismus ein neues Zugpferd. Das zeigen auch die Nächtigungszahlen. Laut Statistik konnte man im Mai im Vergleichszeitraum zum Vorkrisenjahr ein Plus von 27,3 Prozent im Bezirk Güssing einfahren und in Stegersbach ein Plus von 18,3 Prozent.

Im Thermenort Stegersbach ist man trotz des Rückenwinds skeptisch und verweist seit der Neuaufstellung des Tourismusverbandes auf fehlende Marketing Maßnahmen. Für Stegersbach eine ungewohnte Rolle, nicht mehr (fast) allein auf weiter Flur, die besten Kirschen vom Baum zu bekommen.

Für die Zukunft aber auch eine Chance, die Vorteile der ganzen Region als gemeinsames Ziel für den Markt zu sehen, um neue Gäste zu begrüßen.