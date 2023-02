Gutes Beispiel

Gut ist’s gegangen, nix is geschehen — so oder so ähnlich könnte man die Bilanz der Faschingsumzüge beschreiben. Unterwegs waren sie zahlreich die Narren, die endlich wieder die fünfte Jahreszeit feiern konnten.

Sogar der Faschingsumzug in Jennersdorf, der in der Vor-Coronazeit immer wieder für negative Schlagzeilen sorgte, ist heuer bedeutend ruhiger über die Bühne gegangen. Vier Anzeigen wegen Körperverletzung, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und eine Verlustanzeige, die Bilanz. Für Veranstalter Gernot Schmidt und auch Bürgermeister Reinhard Deutsch ein verkraftbares Fazit, denn immerhin ist die Zahl der Anzeigen — denkt man an die früheren Jahre — um die Hälfte zurückgegangen.

Mit der Verlagerung des Faschingsumzugs aus der Stadt hat man heuer auch die Bevölkerung geschont. Ein Beispiel, welches zeigt, dass Veränderungen nicht nur Negatives bewirken, auch, wenn der Aufschrei vorher groß ist.