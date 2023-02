Jetzt. Tun.

Wenn es um die Lebensmittelversorgung in Güssing geht, dann kann man sich ausnahmsweise nicht beklagen. Billa, Spar & Co. und wie sie alle heißen, sind in der Stadt vertreten. Dass es aber eine Art Klischee von Handelsriesen geworden ist, neben jenem Gebäude, in dem der alte Markt untergebracht war, ein neues zu errichten, ist mehr als beklagenswert. Ähnliches passiert auch in Güssing, denn dort will Spar den alten Markt abreißen und einen neuen bauen. Wohl betont aber, am selben Platz.

Nun gut, jetzt ist es in besagtem Fall für Kritiker kein Argument, dass man dadurch neuen Boden versiegelt. Trotzdem bleibt ein fahler Beigeschmack. Denn auch wenn man besagten Handelsriesen einen gewissen ökologischen Fortschritt nicht absprechen möchte, sind die steuerlichen Vorteile noch immer Grund Nummer eins, dass alte Supermärkte dem Erdboden gleich gemacht werden. Und ein Einfamilienhaus wird auch nicht abgerissen, wenn die Fenster kaputt sind…