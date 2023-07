2. Liga Süd: Ein Lohn für uns

Die abgelaufene 2. Liga-Saison kann man getrost als gut, aber auch nicht mehr einordnen. Die SpG Edelserpentin war die insgesamt konstanteste Mannschaft und holte sich so verdient den Meistertitel ab. Am anderen Tabellenende standen Jabing und Heiligenbrunn früh als 1. Klasse-Absteiger fest, während sich auch Schlaining wegen der Allhauer 2:4-Niederlage am letzten Spieltag in Güssing dazugesellte. Die neue Saison wird anders – ganz anders! Mit eben den Burgenlandliga-Absteigern aus Allhau kam eine echt ambitionierte Truppe hinzu, was aus der 1. Klasse auch für die Gemeinde Tobaj gilt. Dazu rüsteten nicht nur Neuberg, Kukmirn, Stegersbach oder Eberau in der fußballerischen Spitze auf und heben so die generelle Qualität an, sondern generell scheinen viele Teams auf den ersten Blick richtig gut aufgestellt. Wer sich als aufstiegswillig herauskristallisiert wird sich zeigen, aber fußballerisch dürfte im Herbst einiges geboten sein. Und darauf dürfen wir uns auch zurecht freuen.