Ärzte, die das 70. Lebensjahr überschritten haben, verlieren ihre Kassenverträge. Das ist diskriminierend und kontraproduktiv und verschärft den Ärztemangel. Doch es gibt auch Ausnahmen. In Güssing wurde eine Verlängerung über das Alter von 70 hinaus bei einem Arzt nun schon zum zweiten Mal bewilligt, weil es sonst eine medizinische Unterversorgung geben würde. Das ist gut und sinnvoll, führt die Altersgrenze aber erst recht ad absurdum. Denn die aktuelle Regelung erlaubt Ärzten, die fit und motiviert sind, als Wahlärzte weiter zu arbeiten. Und jetzt mal ganz ehrlich. Warum soll ein Arzt mit 70 aufhören, wenn er gesund ist und weitermachen will. „70 ist das neue 50“, sagt eine deutsche Medizinstudie, die zeigt, dass 75-jährige geistig um 20 Jahre jünger sind, als noch vor zwei Jahrzehnten. Natürlich ist es wichtig Kassenstellen mit Jungärzten zu besetzen. Doch woher nehmen. Der Ärztemangel ist ein demografisches Problem. Junge Ärzte wollen den Job am Land nicht. Da ist eine allgemeine Regelung fehl am Platz und gehört korrigiert.