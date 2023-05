Abwanderung Nein Danke

Der Norden des Landes wächst, der Süden kämpft gegen Abwanderung. Und das hat in erster Linie mit infrastrukturellen Problemen zu tun. Dort wo es Arbeitsplätze gibt, verzeichnet man Zuwächse, dort wo es keine gibt, ist die Bevölkerungsentwicklung negativ. Nun wurde ein Leitbild für ein regionales Entwicklungsprogramm präsentiert, um Strategien für die nächsten Jahre festzulegen. Was ja gerade im klein strukturierten Südburgenland alles andere als einfach ist. Aber es ist ein durchdachter Mix aus den Bedürfnissen von großen und kleinen Gemeinden, der hier erörtert wurde. Und dieser Mix dient als Basis für örtliche Konzepte, die jetzt individuell umgesetzt werden müssen. Für das Südburgenland ist das eine Chance, denn Abwanderung ist ein lokales Problem, das man nur mit guten Ideen bekämpfen kann. Denn wenn die Jungen erst mal weg sind, in Wien oder Graz eine Familie gründen, dann kommen sie für Besuche zurück in die Heimat, aber nicht um hier zu leben.