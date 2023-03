Alles Theater

Frank Hoffmann fehlt an allen Ecken und Enden: ein kurzes Hallo, ein schnelles Interview zum Kultursommer - gerne auch spät abends, mit dieser unnachahmlichen Burgtheaterstimme. Sein Tod tut immer noch weh. Das Kulturzentrum Güssing soll irgendwann seinen Namen tragen. Doch sein Kultursommer steht still und das hätte dem in der Nähe von Dresden geborenen Mimen nicht gefallen. Er war fasziniert von seinen Laiendarstellern, die er stets lobte und forcierte. Warum er mit den Burgspielen rund um Familie Koller nicht zurechtkam, ist eine andere Geschichte. Die hätten gerne kooperiert, aber das funktionierte nicht und das ist schade. Denn die Burgspiele machen einen hervorragenden Job, trotz Gegenwind in all den Jahren und mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft. Viele hätten ihnen den 30. Geburtstag nicht zugetraut. Wer weiß wie lange sie weitermachen. Noch ein Theaterausfall würde Güssing nicht zu Gesicht stehen.