Bauernhof der Zukunft

Grüne Energie am Bauernhof gewinnt an Attraktivität. Strom vom Dach in den Stall ist durch Photovoltaikanlagen leicht umzusetzen. E-Mobilität nimmt Fahrt auf, aber die große Schwachstelle sind wie bei E-Autos die Akkus. Ein Dieseltraktor ist schnell betankt und eine Tankfüllung hält ein paar Arbeitstage. E-Traktoren können da noch nicht mithalten und leistungsstarke Batterien, die Großtraktoren benötigen, sind teuer und bedeuten hohe Fahrzeugkosten. Die Energiedichte von Diesel liegt bei 9,6 Kilowattstunden pro Liter und ist bis heute unerreicht. Was soviel heißt, dass große E-Traktoren, oder gar E-Mähdrescher außer Sichtweite sind. Aber was jetzt schon geht, ist E-Mobilität im Kleinen. Bei Hofladern zum Beispiel, die nur wenige Stunden im Einsatz sind. Vollelektrisch und umweltfreundlich. Und für weitere grüne Schritte am Bauernhof sind Projekte wie die an der LFS Güssing ungemein wichtig. Es tut sich etwas im langen Schatten des Dieselmotors. Und das ist fein.