Bye Bye Burgspiele

De Spatzen pfiffen es ja schon länger von den Dächern. Nun scheint das Ende der Burgspiele Güssing immer näher zu kommen. Und es würde zur 30-jährigen Geschichte des Vereines passen, wenn der „Große Houdini“ das letzte Stück des Erwachsenen-Ensembles gewesen wäre. Denn gezaubert hatte Hildegard Koller als Frontfrau des Vereines von Anfang an. In den Zeiten, als es vom Land kaum Unterstützung gab. Bei den Querelen mit dem großen Frank Hoffmann, der die Burgspiele schon auch als Konkurrenz zu seinem Güssinger Kultursommer sah. Vor Corona stand eine Eingliederung in die Kulturbetriebe Burgenland zwar im Raum, wurde aber nicht vollzogen. Was natürlich auch an Hildegard Koller lag. Und so wurde fleißig weiter gezaubert. Der „Große Houdini“ war ja ein Entfesslungskünstler und so schade das Aus für die Burgspiele auch wäre. Ein Ende wäre auch so etwas wie eine Befreiung. Und die haben sich Heinz und Hildegard Koller auch verdient.