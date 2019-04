Der viel diskutierte Ärztemangel am Land ist mittlerweile zur Realität geworden. Zahlreiche Gemeinden finden aufgrund von Pensionierungen keine Nachfolger für Landarztpraxen, dabei steht damit die ärztliche Versorgung der Bevölkerung auf dem Spiel. Aktuell beschäftigen sich sechs Gemeinden im Bezirk Güssing mit der Thematik. Allgemeinmedizinerin Karin Grün, die als Kreisärztin für sechs Gemeinden zuständig ist und Ordinationen in Neustift bei Güssing und Tobaj betreibt, wird mit Jahresende in Pension gehen, ein Nachfolger ist aktuell noch nicht in Sicht.

Wie auch schon in Jennersdorf will Bürgermeister Franz Kazinota (Neustift) dem Nachfolger seitens der Gemeinde mit einem finanziellen Zuschuss bei der Entscheidung, als Landarzt tätig zu sein, unter die Arme greifen und hofft daher auf viele Bewerber. Ein guter Plan, denn kurzfristig ist der finanzielle Anreiz notwendig, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung als wichtigste Grundlage und Teil eines Gesamtkonzepts zur Stärkung des ländlichen Raumes zu ermöglichen. Langfristig wird man sich aber auch was überlegen müssen, wie man das Image und das Umfeld für einen Landarzt auf Dauer attraktiv zu gestalten….