Ein bisschen verliebt

Seit sieben Jahren kickt der UFC Markt Allhau in der Burgenlandliga und nach dem 1:0-Sieg über St. Margarethen sieht es in Sachen Klassenerhalt und achter Saison positiv aus. Die Elf von Florian Hotwagner brachte sich vor dem Endspurt in eine gute Position. Vor allem das „Wie“ ist top: leidenschaftlich, engagiert und fußballerisch ansehnlich. Wirklich hoch verlor man 2023 noch nicht, ein Zeichen von Kompaktheit. Nun geht es zwar ins Oberwarter Informstadion und dort kann viel passieren, aber das angesichts der Personalprobleme gute Frühjahr nimmt den Allhauern keiner mehr. Es herrscht ein positiver Geist rund ums Waldstadion. Das ist spürbar, denn so wie zuletzt wurde der UFC in der Landesliga nur selten zum Sieg gepeitscht. Ein Verdienst des Trainerteams, dem Homogenität wichtiger als individuelle Klasse war. Das wird honoriert und lässt Allhau in einem anderen Licht strahlen. In den „neuen UFC“ kann man sich so sportlich schon ein bisschen verlieben.