Egal ob die Burgspiele, die noch am kommenden Wochenende mit „Dracula“ auf der Festwiese gastieren oder das gerade gestartete Musical „Sister Act“, das Kulturangebot in Güssing begeistert. Was heuer schmerzlich fehlt, das Theater des Güssinger Kultursommers.

Eine Produktion wäre für 2022 zwar nicht geplant gewesen, aber der Tod von Intendant Frank Hoffmann hat die Gegebenheiten weiter verändert. Die Bühne auf der Burg, scheint, wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Der Anblick schmerzt. Wie es mit dem 2001 von Hoffmann gestartetem Projekt in Zukunft weitergehen soll, steht noch in den Sternen.

Eine Entscheidung wollen die Kultur-Betriebe Burgenland in den nächsten Monaten bekannt geben. Willkommen wäre da nur eine Entscheidung, nämlich der Fortbestand dessen, was Frank Hoffmann mit seinem jahrelangen Einsatz aufgebaut hat. Dieses Vermächtnis aufzugeben, wäre hingegen, der größte Fehler.