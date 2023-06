Eine Variante für Qualität

Die Spielzeiten der 2. Klasse A, B und C-Süd sind seit Pfingstmontag Geschichte. Und während in beinah allen anderen Ligen noch um den Klassenerhalt gezittert wird und auch nicht alle Meister-Entscheidungen gefallen sind, war in den letzten Klassen schon vorab alles entschieden. Bad Tatzmannsdorf (A), Markt Neuhodis (B) und Burgauberg (C) sicherten sich frühzeitig den Titel und das damit verbundene Ticket für die Aufstiegsspiele. Jeder gegen jeden, einmal zuhause und auswärts und mit einem prinzipiellen Tabellensystem versehen, versprechen die drei Spiele riesige Spannung. Positive Emotionen werden die Folge sein, einzig der dritte Klub schaut in die sprichwörtliche Röhre. Als Meister nicht aufzusteigen ist bitter. Da gibt es wenig zu diskutieren. In einer Siebener-Liga ist die Variante dieser „Highlight“-Duelle aber eine faire Methode, um die beiden besten Teams zu ermitteln. In einem Spiel kann viel passieren. Das gilt für das Champions League-Finale aber auch. Klasse setzt sich zumeist dennoch durch.