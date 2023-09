Einmalige Chance

„Der Pelikan über Güssing - 500 Jahre Familie Batthyány auf der Burg“. Das ist der spannende Titel der Sonderausstellung, die 2024 auf Burg Güssing zu sehen ist. Die Arbeiten dafür beginnen in Kürze und diese Ausstellung ist eine Chance, international für Aufsehen zu sorgen. Die Batthyánys sind überall auf der Welt verstreut, das Familienoberhaupt sitzt in Wien und weiß, wie es seine Schäfchen zusammen hält. Und Ladislaus E. Batthyány-Strattmann ist volksnah, kein „typischer“ Adeliger, wie man ihn aus Gazetten kennt. Da kann es schon mal passieren, ihn auf der Burg zu treffen. Das Familienoberhuapt macht selbst Führungen in der Familiengruft. Batthyány-Strattmann identifiziert sich mit Güssing und plaudert gerne bei einem Kaffee. Am besten in der Burgtaverne , denn einen Wirt wird man bei dieser Sonderausstellung brauchen. Keine Getränkeautomaten und keine Snackboxen. Externes Catering ist nett, aber nicht zielführend. Ein Lokal, in historischem Ambiente, geführt von einem Burgwirt. Die Suche danach hat nun höchste Priorität.