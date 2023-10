Erfolgreiche Arztsuche

Eltendorf hat eine neue Ärztin. Das ist die Nachricht der Woche, denn die Suche nach Allgemeinmedizinern erweist sich zunehmend schwierig. Güssing kann ein Lied davon singen. Da wurde erst kürzlich wieder eine Ausschreibung gestartet und in den Ausschreibungen davor gab es keinen einzigen Bewerber. Die Gemeinde lockt mit attraktiven finanziellen Angeboten, aber die geplante Work-Life-Balance der JungärztInnen macht vor allem am Land einen Strich durch die im Grunde wohl durchdachte Rechnung.

In Eltendorf überließ man nichts dem Zufall. Die scheidende Ärztin beteiligte sich an der Suche nach einer neuen Ärztin, Gespräche mit dem Bürgermeister erfolgten wenn notwendig spät nachts und so wurde das Mosaik Stück für Stück zusammengefügt. Natürlich braucht man auch Glück, aber dieses Glück wurde in Eltendorf an der Hand genommen. Der Ortschef handelte lösungsorientiert und nicht problembehaftet. Das war eine Riesenleistung aller Beteiligten. Die medizinische Versorgung ist gesichert.