Erneuerbare Energie

Güssing war DIE Öko-Stadt, die weltweit für Furore sorgte. Dann kam Arnold Schwarzenegger als 38. Gouverneur Kaliforniens, sagte beim Abschied „I´ ll be back“ und kam nie mehr wieder. Und den Terminator spielte die Stadt ganz alleine. Zuerst ramponierte die Insolvenz des Biomasse-Kraftwerks das Image. Dann erlitten einige erneuerbare Betriebe Schiffbruch. Big Player von damals wurden in den Himmel gehoben und fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel. Merke: wenn man Fördergelder nimmt, ist man abhängig und da entscheiden andere. Das war fatal. Die Fernwärme Güssing ist geblieben. Das ÖKO-Energieland, das damals gegründet wurde, gibt es noch. Die Fernwärmesysteme und Biogasanlagen in den beteiligten Gemeinden auch. Das Umspannwerk wird ausgebaut. Ein sechs Hektar Photovoltaikpark nimmt Formen an. Der große Sonnenpark steht noch in der Warteschleife, aber der ist geplant. Arnie wird wohl nicht mehr kommen. Aber das braucht er auch nicht. Das erneuerbare Güssing lebt und das zählt.