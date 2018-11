Mit der Ankündigung 90 Jobs am Standort Jennersdorf zu streichen hat der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel viele Arbeitnehmer vor eine große Herausforderung gestellt. Vom Konzern heißt es, dass es ein schmerzlicher, aber dringend notwendiger Teil der Maßnahmen sei, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Für die betroffenen Arbeitnehmer ist es jedoch eine unwillkommene Veränderung ihrer Lebensumstände, die Zukunftssorgen in den Vordergrund stellt und die Situation am Arbeitsmarkt noch mehr verschärft. Vor allem in einer strukturschwachen Region, wie dem Südburgenland, wo Jobs ohnehin schon Mangelware sind.

Da ist auch die Ankündigung des Unternehmens in einer Stiftung gezielte Aus- und Weiterbildungen anzubieten, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Fakt ist, dass der Süden am absteigenden Ast ist — sei es die Kaufkraft, das Einkommen oder Angebote des öffentlichen Verkehrs – er hinkt den anderen Landesteilen hinterher. Jetzt kommt auch noch erschwerend hinzu, dass bald noch mehr Menschen ohne Einkommen dastehen, denn 90 neue Mitarbeiter werden in der Region nicht gesucht — weder im Tourismus noch in der Pflege.