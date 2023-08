FC Stinatz: Richtig geile Stimmung

Erst wollten sich in Ollersdorf 700 Zuseher das Pflichtspiel-Debüt des FC Stinatz nicht entgehen lassen, ehe dann nur zwei Tage später knapp 500 Besucher dem ersten Heimspiel des über den Sommer neu-gegründeten Vereins beiwohnten. Sieben lange Jahre gab es nach dem Aus des ehemaligen ASK Stinatz keinen Verein in der kroatischen Gemeinde mehr. Dieser Umstand gehört nun der Vergangenheit an, denn der FCS ist zurück. Auch sportlich, denn forderte man den SV Ollersdorf beim 2:3 lange, schlug man den 2. Klasse Süd C-Meister aus Burgauberg gar mit 2:0. Unglaubliche Party inklusive, denn die Feierlichkeiten hatten es in sich. Ohne Legionäre, mit vielen Jungs aus oder um Stinatz wagte man den Neustart und gewann viele verloren geglaubte Herzen zurück. Irgendwann werden die sportlichen Erwartungen höher werden, aber für den Moment gilt es, Abende wie den vom Dienstag, einfach aufzusaugen. Das hat sich diese fußball-verrückte Ortschaft nach Jahren der Tristesse auch verdient.