Feste feiern

Feste soll man feiern wie sie fallen, aber dann auch rasch wieder zur Tagesordnung übergehen. In Güssing läuft vieles nach Plan. Das Land investiert 50 Millionen allein in Kulturzentrum, AktivPark, und Schulcampus. Wobei vor allem mit der Übernahme des AktivParks ein „lästiger Spielverderber“ vom Tisch ist. Kritik gab und gibt es, was Betriebsansiedelungen betrifft. Da rissen sich einst die erneuerbaren Firmen um den Platz am ÖKO-Trog und da ist es ruhig geworden. Obwohl das Technikum gut belegt ist und mit dem Regionalplan des Landes vielleicht sogar ein überregionales Gewerbegebiet ein realistisches Thema wird. Denn die Rechnung ist wieder einmal einfach. Dort wo sich Betriebe ansiedeln, entstehen Arbeitsplätze und die sorgen dafür, dass die gut ausgebildeten Fachkräfte vor Ort bleiben, wenn notwendige Infrastruktur, wie leistbares Bauland, oder flexible Kinderbetreuungseinrichtung gegeben sind. Das ist Güssing gut unterwegs und all das alles hätte man in einen Chronik schreiben können. Denn eine Chronik hätte man zum „goldenen Jubiläum“ der Stadt schon auflegen können.