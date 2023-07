Das Krankenhaus Güssing kommt nicht zur Ruhe. Nach den Personalrochaden im Brustgesundheitszentrum im Vorjahr, sind es jetzt Probleme bei der Besetzung von Diensten. Eine Rettungssperre wurden letztendlich mit der Umschichtung von Dienstplänen abgewendet. Die vielen Dienste von einigen wenigen Ärzten - aufgrund der dünnen Personaldecke – sind es auch, die innerhalb für schlechte Stimmung sorgen. Hinter vorgehaltener Hand war zu hören, dass man sehr wenig Rücksicht nehme. Darauf reagiert die Gesundheit Burgenland jetzt und will Mediziner aus anderen Kliniken überzeugen, in Güssing Dienst zu tun – inklusive kostenlosen Wohnmöglichkeiten und finanziellem Bonus. Ob man das Problem dadurch in den Griff bekommt, ist die eine Frage. Die andere ist aber, wie gelingt es, den Ruf des Krankenhauses langfristig wieder zu verbessern. Nur dann, kann der Plan der Gesundheit Burgenland auch aufgehen. Geld ist nicht alles, hier geht es auch um Renommee.