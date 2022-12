2018 mussten die Jennersdorfer, aufgrund der fehlenden Mehrheit der Bürgermeisterliste „JES“, damals etwas länger auf ihr Budget warten. Nach monatelanger Diskussion konnte man sich dann doch noch auf den Haushaltsvoranschlag einigen. Reibepunkt war eine Gebührenerhöhung. Vier Jahre später und nun mit der JES-Mehrheit ausgestattet, wurde der Haushaltsvoranschlag für die Stadtgemeinde dieses Mal sogar einstimmig getroffen, wenngleich abermals die Gebühren erhöht werden mussten.

Ein Umstand, der zeigt, dass man nach Jahren der Blockade wieder einen gemeinsamen Weg gehen will und auch unpopuläre Entscheidungen, weil sie notwendig sind, treffen muss. Die mittlerweile soliden Finanzen — das sagte zuletzt auch ein Bericht der Gemeindeabteilung — erlauben trotz aller Schwierigkeiten wieder Investitionen. Für die Bürgerinnen und Bürger ein positives Zeichen, dass auch in unsicheren Zeiten wieder Stabilität in der Stadt herrscht.