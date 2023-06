29 Runden sind in der höchsten Amateurklasse des Burgenlandes gespielt, drei Mannschaften müssen zurück in ihre 2. Ligen. Schlusslicht Güssing (18 Punkte) steht als Absteiger fest – vier Teams davor zittern noch: Rudersdorf (28) und Markt Allhau (27) wären derzeit gerettet, Schattendorf (26) und Andau (24) müssten runter. Schaffen könnte es sogar Andau theoretisch noch – aufgrund der insgesamt besseren Bilanz bei einer möglichen Punktegleichheit in den direkten Duellen gegen Allhau und Schattendorf. Dabei haben die Nordburgenländer mit Meister Oberwart das schwerste Liga-Los, für so ein Szenario müsste schon sehr viel passieren. Bleiben realistischerweise drei über. Allhau gastiert in Güssing, Rudersdorf in Deutschkreutz und Schattendorf in St. Margarethen. Dreimal auswärts, dreimal geht es um alles. Da heißt es kühlen Kopf bewahren. Der Vorteil liegt jedenfalls bei den Südklubs, die weder links noch rechts schauen müssen und für die nur gilt: Gewinnen und fertig.