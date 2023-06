Grenzgeschichten

Die Grenzregion zwischen dem heutigen Burgenland und Ungarn hat in den letzten 100 Jahren unzählige Verletzungen erlebt, die bis heute spürbar sind. Es waren „100 Jahre an Grauslichkeiten“, wie der Historiker Gerhard Baumgartner so treffend betont. Und das Projekt „border (hi)stories“ zielt auf all diese Blessuren ab. Auf Verwundungen, die nie richtig aufgearbeitet wurden und über die man nie gerne gesprochen hat. Über die Verfolgung und Vertreibung der Juden und Roma, über die Aussiedlung der Ungarndeutschen, über die Suche nach dem Massengrab in Rechnitz. Das sind Geschichten, die voll bepackt sind, mit Hass, Hinterlist und Heimlichkeit. Dabei ist es gerade für nachfolgende Generationen wichtig, all diese Grauslichkeiten aufzuzeigen. Um aus der Geschichte zu lernen, denn ein Blick in die Geschichte zeigt, was möglich war und ist und wozu Menschen fähig sind. „Wir lernen aus der Geschichte, dass wir überhaupt nichts lernen“, sagte der deutsche Philosoph Georg, Wilhelm, Friedrich Hegel. Die Ausstellung „border(hi)stories“ beweist das Gegenteil. Und sie ist vor allem eines: absolut sehenswert.