Hauptsache verkauft

Über Geld spricht man nicht. Diese Redewendung kennt jeder und die meisten halten sich auch daran. Doch leider passiert das viel zu oft auch beim Einsatz öffentlicher Steuergelder, so auch beim AktivPark in Güssing, der vom Land gekauft wurde. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Und abgesehen davon, dass diese Ausführung der meistgedruckten Standardsätze in Medienmitteilungen über Akquisitionen ist, besteht für die SPÖ kein Zwang zur sofortigen Publikation. Die ÖVP feuert aus allen Oppositions-Rohren und wirft dem Land zu wenig Transparenz vor. Das Land kommentiert die Kritik nicht. Das sind die üblichen Spielchen, die der Bevölkerung aber egal sind. Hauptsache gekauft, war ja auch höchste Zeit. Das ist allgemeine Tenor. Was aus dem AktivPark wird, wird man sehen. Und egal was kommt: Alles ist besser als der Status Quo.