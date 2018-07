Von den zehn Hausärzten im Bezirk Jennersdorf sind sieben bereits 60 Jahre alt oder sogar noch älter. Bis zum Alter von maximal 70 Jahren erhalten Ärzte einen Kassenvertrag, in den kommenden Jahren werden also einige Pensionierungen anstehen.

Dieses Problem betrifft viele ländliche Regionen in ganz Österreich, im Bezirk Jennersdorf ist die Situation aber noch ein Stück dramatischer – vor allem durch die räumliche Nähe zur Steiermark, wo es laut ÖVP-Landtagsabgeordneten Bernhard Hirczy so wie auch in Niederösterreich sowohl bessere Kassenverträge als auch die Möglichkeit des Job-Sharings gibt. Dieses Beispiel zeigt eines der Probleme im föderalistischen Österreich auf: die Konkurrenz der Bundesländer untereinander.

Abhilfe könnte die von Hirczys Parteifreund Bundeskanzler Sebastian Kurz angestrebte Zusammenlegung der Krankenkassen schaffen, Stichwort Vereinheitlichung. Bis dahin ist es aber wohl noch ein weiter Weg – der künftig eventuell auch der Bevölkerung des Bezirks Jennersdorf bevorstehen könnte: Dann nämlich, wenn es keinen wohnortnahen Hausarzt mehr gibt. Aber noch bleibt Zeit, dagegenzusteuern – auch wenn die Uhr bereits auf fünf vor zwölf steht.