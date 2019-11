Die Diana-Apotheke ist für die Güssinger nicht nur Garant dafür, dass sie mit ihren Medikamenten zeitgerecht versorgt werden, sie ist auch Anlaufstelle für Kunden, wenn gerade kein Arzt da ist. Im Laufe der Jahre haben sich hier viele Verbindungen zwischen den Angestellten und den Kunden entwickelt, die Menschen fühlen sich gut aufgehoben und finden immer ein offenes Ohr für ihre Probleme.

Nun wurde nach fünfzehn Jahren durchgehendem Dienst ein Wechseldienst mit der Apotheke in Stegersbach eingeführt. Man kann es sich kaum vorstellen, was es für die Angestellten und die Pharmazeuten, die die Nacht- und Wochenenddienste besetzen, bedeutet hat, rund um die Uhr in Bereitschaft zu sein. Die Kunden zeigen großes Verständnis für die Umstellung, schließlich weiß jeder, welche Herausforderung die durchgehenden Öffnungszeiten bedeutet haben.

Jeder schätzt die Beratung vor Ort, das persönliche Gespräch und die schnelle Verfügbarkeit der Medikamente. Das ist auch etwas, das die Online-Shops nie erreichen werden: die Beziehung zu ihren Kunden herzustellen und dabei auch noch Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Dafür ein großes Danke an alle, die sich die Nächte für ihre Kunden um die Ohren schlagen!