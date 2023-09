Jugend ist Zukunft

Jugendliche für ein Blasmusikinstrument zu begeistern, ist alles andere als einfach. Zuerst gilt es die Eltern zu bekehren, dass ein Instrument eine sinnvolle Freizeitgestaltung ist. Dann gilt es die Kids davon zu überzeugen, dass ein Blasinstrument genauso sexy ist, wie eine Gitarre. Und erst dann geht es ans Üben, wo jede Menge Fleiß und Ausdauer gefragt sind. Falls ein paar der talentierten Kids nicht vorher schon zum Fußball abgewandert sind. In Güssing trägt die Nachwuchsarbeit der Stadtkapelle Früchte und das wirkt sich auch auf das gesamte Ensemble aus. Denn eines ist klar. Der 90. Geburtstag einer Blaskapelle liest sich einfach. Ein Blasorchester am Leben zu halten, ist Knochenarbeit, denn ein Orchester ist ein ganz eigener Mikrokosmos. MusikerInnen kommen und gehen. Instrumente müssen geschickt nachbesetzt werden und wenn man diese Bemühungen nur ein wenig vernachlässigt, macht das große Probleme. Hut ab vor der Leistung in Güssing. Ein Hoch auf die nächsten 90 musikalischen Jahre.