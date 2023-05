Landwirt als Geburtshelfer

BIO predigen und dann die Richtlinien so zu verschärfen, dass sie nur schwer umzusetzen sind. Das ist wieder mal typisch EU. BIO-Rinder müssen jederzeit Zugang zum Freigeländehaben. Was im klein strukturierten Burgenland fast unmöglich ist. Und darum sind BIO-Rinderzüchter auch so gut wie gar nicht vorhanden. Selbst große Betriebe kehren zu konventioneller Haltung zurück und dabei ist Rainer Stimpfl aus Güssing die große Ausnahme. Der Landwirt hat genügend Weideland, um die Vorgaben umzusetzen. Aber, dass er jeden Tag auf die Weide geht, seine Rinder nicht nur zählt, sondern genau beobachtet. Dass die Tiere Geburten selbst über die Bühne bringen und er als Geburtshelfer direkt auf der Weide anpackt, wenn mal was hakt. Dass er den schwierigen Weg zum Direktvermarkter nicht nur geht, sondern Regionalität lebt. Das ist außergewöhnlich und verdient höchsten Respekt.