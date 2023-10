Qualität, die Sinn macht

Schauspieler Alfons Haider, Physiker Werner Gruber, Stephan Kriwanek im Gesundheitsbereich, oder zuletzt Kabarettist Andreas Vitasek. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil umgibt sich mit großen Namen, wenn es gilt, Schlüsselpositionen im Land zu besetzen. Und diese Rechnung geht auf. Alfons Haider machte die Seefestspiele Mörbisch noch größer, als sie es ohnehin schon waren. Der Opernbühne auf Schloss Tabor verpasste er einen Operetten-und Musical-Anstrich und hielt leiser Kritik daran, mit guten Besucherzahlen stand.

Was Andreas Vitsaek tut, ist ungleich schwieriger. Der Güssinger Kultursommer lebte von seinen Laiendarstellern, die Vorgänger Frank Hoffmann extrem forcierte. Nun stellt er dieses gewachsene Gerüst auf professionelle Beine und vergisst dabei nicht, die Palette so bunt wie möglich zu halten. Das KUZ als Spielstätte wird gerade umgebaut, das macht es ihm nicht einfacher. Und trotzdem packte er sofort an und liefert. Vitasek ist der klügste Schachzug von allen.