Wenn alle in einem Boot sitzen und jeder in eine andere Richtung rudert, dann herrscht Stillstand. So im Fall des schon vor Jahren andiskutierten Lkw-Fahrverbots auf der L 116 im Bezirk Jennersdorf. Da kommt jetzt zwar Bewegung in die Sache, weil sich nämlich das Land positiv zum Lkw-Fahrverbot geäußert hat. Während sich die Anrainer entlang der

L 116 über die Entscheidung freuen, üben sich die Ortschefs der künftig betroffenen Gemeinden bereits im Widerstand.

Der Schwerverkehr soll künftig über die Gemeinden Heiligenkreuz, Eltendorf, Königsdorf und über den Henndorfer Berg geleitet werden. Letztens Endes sitzen aber alle Gemeinden im selben Boot. Das gemeinsame Ziel ist es nämlich, Maßnahmen gegen „Mautflüchtlinge“ zu setzen, um den Bezirk verkehrstechnisch zu entlasten.

Die Lösung dafür scheint ganz einfach, nämlich spätestens mit der Fertigstellung der S7 sollte sich das Problem mit dem Schwerverkehr in den Gemeinden von selbst erledigen. Bis dahin wäre es sinnvoller, würden sich alle Gemeinden in ein Boot setzen, um gemeinsam eine Lösung zu finden und für verstärkte Kontrollen von Mautflüchtlingen entlang der Hauptverkehrsadern eintreten.