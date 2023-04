Schlaflose Nächte

Transparente Finanzen stärken das Vertrauen in die Politik. Und somit hätte das Land die Zahlen zum Projekt „AktivPark neu“ auch früher präsentieren können. Bei einer Summe von 9,5 Millionen Euro für Kauf und Sanierung wird aber schnell klar, warum der Ortschef jubelt. Der AktivPark wurde gebaut, als Vinzenz Knor noch nicht in der Politik war. Den hat er quasi „geerbt“ und mit ihm all die „Brösel“ rund um den AktivPark, die es von Anfang an gab. Diskussionen um Mieten und Finanzierungen oder den Druck aus der Bevölkerung, als die Güssing Knights die Basketballhochburg Österreichs waren und damals beinahe aus der Halle geflogen wären. All das färbte die Haare des Güssinger Bürgermeisters grau, wie er sagt. Was ihm aber durchaus steht und weil das Areal perfekt in die Sportstrategie des Landes passt, ist von dieser Seite keine Gefahr für weitere graue Haare gegeben.