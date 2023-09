Schritt in die zweite Reihe

Ihren ersten großen Auftritt als „normale“ Abgeordnete des burgenländischen Landtags hatte Verena Dunst beim Ecole Ball in Güssing. Der 2. Landtagspräsident Walter Temel wurde als ranghöchster Vertreter des Landes vor ihr begrüßt. Da blickte sie in die Runde und lächelte. Seht her, ich hab mich nun doch dazu entschlossen, Platz zu machen. Als erste Frau, die es zur burgenländischen Landtagspräsidentin schaffte. Nach den vielen Jahren als Landesrätin. Als Volkshilfe-Präsidentin, als weiblicher „Robin Hood“ für die Schwachen und Armen. An Superlativen mangelte es bei der Moschendorferin nie und man kann von der gebürtigen Schweizerin – sie wurde in Zürich geboren – halten was man will. Verena Dunst wird da oben fehlen. Weil sie Ecken und Kanten hat und weil sie authentisch ist. Eigentlich ist sie ein südburgenländisches Original. Wie der Uhudler, den sie ja auch gerettet hat. Und dass sie als Abgeordnete bleibt war klar. Der Pensionsschock hätte sie ins Wanken gebracht. Wir Journalisten werden sie vermissen.