Ein österreichweites Pilot-Projekt bringt seit Herbst 2022 eine Extraportion Bewegung in ausgewählte Schulen. Von einer täglichen Turnstunde ist man aber immer noch meilenweit entfernt und das ist schade, denn wie erfolgreich ein gezieltes Sportprogramm sein kann, zeigt die NMS Güssing gerade eindrucksvoll vor. Die Sporthauptschule wurde mit dem Sportgütesiegel in Gold ausgezeichnet und das animiert auch Kids, die mit Sport eher weniger am Hut haben, zu mehr Bewegung. Obwohl die tägliche Turnstunde für viele ja ohnehin Utopie ist, weil sie 200 Millionen Euro pro Jahr an zusätzlichen Personalkosten verursachen würde. Doch das sind Peanuts im Vergleich zum schlechten Gesundheitszustand der Jugend, der laut Studien bis 2030 Mehrkosten von 1,6 Milliarden Euro pro Jahr verursachen könnte. „Sport muss Dienstleister für das Gesundheitssystem werden“. Das sagte schon der Oberwarter Ex-Sportstaatssekretär Karl Schweitzer vor 20 Jahren. Und da hat er Recht, denn alles andere ist ein Verbrechen an der Gesellschaft. Und an der Jugend sowieso.