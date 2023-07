Tradition hat Zukunft

Jubiläen haben es so an sich, einen Blick zurück zu werfen. Mit Festschrift, feuchten Augen und mit Erinnerungen an die gute alte Zeit. So wie die Gegenwart in 45 Jahren dann auch die gute alte Zeit sein wird, an die man sich wehmütig erinnert. Die Jugend hat damit wenig am Hut, denn Jugend und Brauchtum sind zwei Begriffe, die in der Regel nicht mehr zusammenpassen.

Nicht so in Glasing, da gehen die Uhren anders. Da besteht Brauchtum nicht nur aus dem Tragen von Dirndln und Lederhosen, sondern auch aus Pflege von Volkstanz und Volksmusik. Und mit der Gründung einer eigenen Kindervolkstanzgruppe wurden die Weichen für die nächsten fünf Jahrzehnte gestellt. Die Jugend übernimmt eine tragende Rolle in einer lebendigen Dorfgemeinschaft. Denn als Dorf kann man den Güssinger Ortsteil Glasing schon bezeichnen. Glasing, wo jeder jeden kennt und niemand in der Anonymität einer Stadt einfach durchgereicht wird. Das ist Nährboden für Tradition. So hat Tradition tatsächlich eine Zukunft.