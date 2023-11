Traditionell gefeiert

Das Jahr 2023 war das Jahr der Jubiläen in Güssing. Stadt, Stadtkapelle, BORG, Volkstanzgruppe, Cluisius-Gesellschaft, Faschingsgilde und Burgspiele feierten runde Geburtstage. Dazu die Rekordinvestitionen von 50 Millionen für das neue Kulturzentrum, für die Wiederbelebung des Aktivparks, oder für den neuen Bildungscampus. Es darf gejubelt werden in Güssing. Und ausgelassen gefeiert werden, darf auch. Und wenn der Rathausschlüssel am 11. November an die Narren-Gilde übergeben wird, hat man die fünfte Jahreszeit offiziell eingeläutet. Die Faschingsgilde verkleidet sich, weil es üblich ist und so etwas wie ein Gruppendruck herrscht, dieser Tradition zu folgen. Das ist nett anzusehen, hat aber auch eine ganz andere Bedeutung. Brauchtum ist wichtig für die Gesellschaft. Denn Brauchtum schafft Identität. Der Stellenwert der Rituale ist im Jahreskreis unbestritten und Fasching nimmt dabei eine wesentliche Rolle ein. Weil er locker ist und frei und das Leben tanzen lässt. So machen die gelben Uniformen der Gilde doppelt Sinn.