Tulpen aus Amsterdam

Eigentlich liegt der sogenannte „Bollenstreek“ hinter den Dünen der Nordsee, zwischen den Städten Amsterdam, Leiden, Haarlem und Den Haag. Und auf diesem „Bollenstree“ befinden sich auch die weltberühmten holländischen Tulpenfelder. Womit die seit Jahrzehnten besungenen Tulpen nur aus der Nähe von Amsterdam kommen. Dem Botaniker Carolus Clusius wäre das wohl herzlich egal, denn dem ging es nur um Forschung. Als Forscher war Clusius eine der größten Nummern aller Zeiten und dass gerade er acht Jahre lang in Güssing arbeitete, ist eine Mega-Sensation. Der Clusius Forschungsgesellschaft, rund um Obmann Ernst Breitegger, geht es in erster Linie darum, das Gedenken an diesen herausragenden Naturkundler aufrecht zu erhalten, mit Vorträgen, Exkursionen und Publikationen. Am 3. Juni gibt es einen Festakt zum 50. Geburtstag, der Gesellschaft, deren Arbeit herausragend ist.