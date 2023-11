Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit und in Güssing werden diese Träume realisiert. Tobias Preinsperger hatte seinen Flugschein noch vor der abschließenden Prüfung zu L17 und das ist außergewöhnlich. Denn allein die theoretische Ausbildung für den Privatpilotenschein dauert 144 Stunden. Dazu kommen 45 praktische Stunden und die Matura besteht man über den Wolken ja auch nicht unbedingt leichter, als mit festem Boden unter den Füßen.

Die Schwerkraft sorgt dafür, dass Menschen und Tiere auf der Erde bleiben und nicht ins Weltall fliegen. Tobias weiß was er will, lebt seinen Traum und wird am BORG Güssing gefördert. Wie mit einem Teilchenbeschleuniger, der extrem hohe Energien entwickelt. Und die Kooperation des BORG mit der Flugschule Punitz ist ohnehin ein absoluter Glücksfall.

Das schnellste Flugzeug der Welt heißt übrigens „Blackbird“ und fliegt 3.529 Kilometer in einer Stunde. Das ist fast so schnell wie Tobias Preinsperger seinen Traum verwirklicht.