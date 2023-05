Viel Geld zu verantworten

Ein dicker finanzieller Anreiz für Ärzte, die sich im Burgenland niederlassen, 2.000 Euro Netto-Mindestlohn für Landesbedienstete, Maßnahmen gegen Teuerungen, das rot-goldene Pflegemodell, die Rettung des Neusiedlersees, eine Flotte von 400 Bussen für ein landeseigenes Busunternehmen uvm. Was Hans Peter Doskozil anfasst, sorgt für Aufsehen. Und allein in Güssing werden für Kulturzentrum, AktivPark, Schulcampus und ein paar weitere Kleinigkeiten 50 Millionen investiert. Und eine beträchtliche Summe zahlt das Land. Das lässt den Stadtchef jubeln, kostet aber Geld und die Stimmen werden lauter. Der Pro Kopf Schuldenstand ist im Burgenland mit 4.344 Euro nach Kärnten, Niederösterreich und Wien am vierthöchsten. Die Opposition lässt schon den Pleitegeier kreisen. Na klar! Aber letztendlich liegt es schon an Doskozil, das alles zu verantworten, auch wenn er vielleicht nach Wien übersiedelt.