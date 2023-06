Visionen sind erneuerbar

Die Welt soll Güssing werden“, lobte Arnold Schwarzenegger noch vor knapp zehn Jahren bei einem Besuch in der ÖKO-Vorzeigestadt. Die Stadtkapelle spielte vor dem Aktivpark, Arnie übernahm den Taktstock, stieg ins Auto, sagte „I´ll be back“ und kam nie wieder. So schnell geht das im Zeitraffer der Erneuerbaren Energien. Wenn man nicht nah am Puls bleibt, gehen die Lichter schneller aus als an. Was auf Güssing aber gar nicht zutrifft. Die Insolvenz des Biomasse-Kraftwerks ramponierte zwar das ÖKO-Image Einige Betriebe gingen flöten, aber einige der Big Player von damals haben aber nie aufgehört. ÖKO-Pionier Reinhard Koch wurde in den Himmel gehoben und fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel. Jetzt ist er wieder da und es wird nicht lange dauern, bis die Schulterklopfer erneut auftauchen. Davon hat man reichlich, wenn es läuft. Das Scheinwerferlicht hat Reinhard Koch nie gebraucht. Das braucht er auch jetzt nicht. Er braucht nachhaltiges Vertrauen in seine erneuerbaren Ideen. Und das Glück des Tüchtigen, das braucht er auch.