Wer weg ist, ist weg

Die Einnahmen der Gemeinden sind gestiegen, doch Teuerungen und Inflation trüben den Gesamtblick. Der Bürgermeister von Güssing sieht Aufholbedarf, weil vom großen Kuchen des Finanzausgleiches, abzüglich gesetzlich vorgeschriebener Ausgaben, nicht mal 50 Prozent bleiben. Und da ist er nicht allein. Denn im Grunde werden die Gelder pro Einwohner an die Gemeinden ausbezahlt. Und dabei geht es um Hauptwohnsitze, die in einer strukturarmen Gegend wie Güssing natürlich weniger werden. Und es ist immer wieder das gleiche Lied. Kein qualitativ gutes Jobangebot für junge Menschen, bedeutet Flucht in die Stadt. Pendeln ist schwierig, in Graz oder Wien lebt es sich einfacher und wenn dann auch noch eine Familie gegründet wird, kommt kaum noch jemand zurück. Mit der S7 steigt zwar die Hoffnung, dass die Zahl der Tagespendler mit Hauptwohnsitz in Güssing bleibt. Aber realistischer ist, dass die Zahl der Nebenwohnsitze in der Heimat steigt. Das bringt den Kommunen allerdings zu wenig.