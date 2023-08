Wichtig für die Region

Das Traditionsunternehmens „Güssinger Mineralwasser“ schlitterte 2019 in den Konkurs. Gemeinde und Masseverwalter wünschten sich eine rasche Abwicklung des Konkursverfahrens. Dann machte das Gerücht von einer möglichen Übernahme der Red Bull GmbH von Dietrich Mateschitz die Runde. Daraus wurde nichts, doch jetzt kam die Meldung über den Verkauf. Und das ist eine Nachricht mit Potential, denn wenn es gelingt, die Quellen wieder sprudeln zu lassen, ist das ein Gewinn für die ganze Region.

Natürlich ist es wenig prickelnd, dass man sich auf einen Zeitrahmen für eine mögliche Wiederaufnahme des Betriebes nicht festlegen will. Aber es kommt Schwung in eine verstaubte Sache in einer strukturarmen Region, die nach Unternehmen wie „Güssinger“ lechzt. Denn Traditionsunternehmen geben Stabilität, sichern Lebenqualität und schaffen Arbeitsplätze. Und ein echtes „Güssinger“ zu trinken ist allemal besser, als irgendein Mineralwasser aus Deutschland oder sonst wo her.