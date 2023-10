Zu wenig Kohle

Zwölf erfolglose Ausschreibungen am Stück. Die Dreizehnte wird von der Ärztekammer gerade vorbereitet und vielleicht bringt die dann mehr Glück. Obwohl die Suche nach einem Allgemeinmediziner für Güssing mit Glück so rein gar nichts zu tun hat. Es geht ums Geld und warum es da keinen einheitlichen Honorarkatalog gibt, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kann das leider auch nicht richten. Fachärzte werden mit den höchsten Gehältern Österreichs ins Burgenland gelockt. Kassenärzte sind Freiberufler, deren Honorare von den Kassen bezahlt werden. Doskozil ist da einfach nicht zuständig. Da kann sich Güssings Bürgermeister noch so sehr ins Zeug legen, was er ja zweifelsfrei und in Zukunft noch verstärkt tut. Und weil Güssing keinen neuen Arzt findet, wird Robert Müller wohl noch länger als bis 2025 ordinieren. Er hätte laut Altersklausel für Ärzte schon mit 70 Jahren aufhören müssen und arbeitet mit Ablaufdatum. Warum das so ist, steht im Handbuch für den Ärztemangel am Land. Aber darin will ja keiner geschrieben haben.