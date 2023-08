Zwei Häuser, zwei Chefs

Zwei Krankenhäuser, zwei getrennte Primariate, zwei unterschiedliche Meinungen. 2021 wollte man den Standorten Oberwart und Güssing mehr Fokus geben, als man die Verantwortung in der Chirurgie zusammen legte. Jetzt sind eigenständige Primaritae Teil einer neuen Strategie, wo es ebenfalls um Stärkung der Standorte geht. Und dieses Vorhaben ist das Bessere. Denn ein Spitzenmediziner zu sein, genügt bei der Besetzung eines Primariats bei weitem nicht mehr. Der Leiter einer chirurgischen Abteilung muss Chef, Teamplayer, Betriebswirt, Organisator und Manager sein. Das ist ein Knochenjob. Das wissen viele – und bewerben sich erst gar nicht. Und unter diesem Licht erscheint es besser, wenn jede chirurgische Abteilung einen eigenen Chef hat. Denn eines ist schon klar: Die Generation Y hat deutlich andere Vorstellungen von Arbeit, als die Babyboomer-Generation. Hier gilt es einen Spagat zu finden, was aber mit den Spitzengehältern , die das Land den Fachärzten zahlt, gut möglich ist. Wer will kann sich bis 1. Oktober bewerben.