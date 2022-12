Längst überfällig

Seit mehr als zwei Jahren wird um den Erhalt der sanierungsbedürftigen Volksschule Henndorf diskutiert.

Die teure Sanierung, um dort wieder Kinder zu unterrichten, steht auf der einen Seite. Ein Pilotprojekt des Vereins „HennSchui“, das dem Gebäude als Dorfzentrum neues Leben einhauchen will, auf der anderen. Beide Pläne haben Charme, kosten aber enorm viel Geld.

Der Gemeinderat wird sich jetzt in seiner nächsten Sitzung mit der endgültigen Schließung der Schule befassen. Eine schon viel zu lange hinausgezögerte Entscheidung, die es aber braucht, um den Weg für die Nachnutzung zu ebnen.

Was es dann braucht? Einen breit angelegten Diskussionsprozess, in dem die Politik die Bürgerinnen und Bürger miteinbinden muss. Sie sind es nämlich, die über die Zukunft in ihrem Dorf das letzte Wort haben sollten und dieser Prozess kostet kein Geld, zumindest vorerst.