Ohne Schiri kein Sport

„Schiri, wir wissen wo dein Auto stand“ ist wohl noch einer der freundlicheren Fan-Gesänge, die sich an Unparteiische richten. Selten bis nie gibt es Applaus für Schiedsrichter. Das gilt im Basketball freilich nicht nur in der NBA, sondern bis hinunter zum U10-Match.

Die dramatischen Auswirkungen auf die Zahl an Schiedsrichtern gefährdet wiederum den Spielbetrieb in seiner Gesamtheit. Wenn man sich schon als 14-jähriger Kinder-Schiri zweimal pro Woche von Eltern beschimpfen lassen muss, darf man sich über das Nachwuchsproblem nicht wundern. Es fehlt an Respekt, an Dankbarkeit und oft sogar an einem Minimum an Empathie für jene Leute, die mit dem Schiedsrichter-Dress auch in die Rolle des Buh-Manns schlüpfen.

Leider wird diese Arbeit wohl erst dann geschätzt, wenn sie niemand mehr machen will. Danke daher an alle, die sich diesen schweren Job antun und so aber den Sport am Leben halten.