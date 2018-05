Von der 2. Liga direkt ins Nirvana.

Knapp sechs Jahre ist es mittlerweile her, als sich der SV Güttenbach mit dem SV Wolfau in zwei Relegationsspielen um den Aufstieg in die 2. Liga Süd matchte. Das bessere Ende hatte damals Güttenbach für sich, der ab der Saison 2013/14 mit der Teilnahme an der 2. Liga Süd seinen sportlich größten Erfolg feierte. Drei Jahre blieb man oben, ehe ein negativer Durchmarsch startete, der ab Anfang Juli in der Stilllegung des Vereins münden wird.

Das ist seit vergangener Woche endgültig fix, denn alle Versuche, den Klub irgendwie zu retten, scheiterten. Dabei sind es keine Schulden oder zu hohe Ausgaben, die den SVG dazu trieben, sondern die sportliche Situation gepaart mit Funktionärsmangel. Der Klassiker also. Warum aber kam es dazu? Zum einen sahen die einheimischen Kicker in den drei Jahren, dass sie in der 2. Liga mithalten können und nach den sportlichen Abstiegen ging es für diese eben dennoch oben weiter. Zudem stehen motivierte Funktionäre auch nicht gerade Schlange.

So kam nun das folgerichtige Aus, ehe man den Verein nur noch künstlich am Leben erhält. Sehr schade, denn das Flair und die Freundlichkeit der „Wildschweinarena“ wird fehlen, aber vielleicht ändert sich die Situation in einem Jahr. Fußballbegeistert sind die Güttenbacher ja – und das hat man einigen anderen Gemeinden, die in den vergangenen Jahren die Segel strichen, doch voraus.