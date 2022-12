Viele Fragen

Die lückenhafte medizinische Versorgung ist in aller Munde. In Güssing ist es die seit Monaten nicht funktionierende Notarztversorgung, in der Stadt Jennersdorf die prekäre Situation der Kassenärzte für Allgemeinmedizin. Ersteres hat vor allem mit Personalengpässen aufgrund des neuen Ärzte-Arbeitszeitengesetzes zu tun, welches strengere Ruhezeiten vorsieht.

Zweiteres Thema ist durch den Tod von Wolfgang Gangl neu entfacht. Mit Gerhard Hirschlehner, dem aktuell einzigen Kassenmediziner in Jennersdorf, gewinnt die ständige Diskussion um die Unterversorgung jetzt aber wieder an Fahrt. Der sieht nämlich keinen Versorgungsmangel und meint, dass zwei Allgemeinmediziner in der Stadt genug seien, um das Patientenaufkommen zu bewältigen.

Eine Meinung, die die Ärztekammer nicht teilt. Die will die vakante Stelle so rasch als möglich neu ausschreiben. Die Aussicht auf Erfolg bleibt aber angesichts des Ärztemangels fragwürdig.