Weg als Ziel

Mit dem Umbau der Güssinger Bürgerschule hat die OSG ein neues Prestigeprojekt in Sachen Revitalisierung geschaffen. Es ist nur eines von vielen Beispielen, in den letzten zehn Jahren, die man in den Bezirken Güssing und Jennersdorf umsetzen konnte.

Alleine 42 Gasthäuser hat man im Burgenland gekauft und revitalisiert, viele davon im Süden. Für OSG-Obmann Alfred Kollar soll das aber nur der Anfang einer Reise sein. Weg von der grünen Wiese und der Versiegelung von neuen Flächen, will die OSG das Tempo sogar verschärfen, wenn es um den Umbau von bestehenden Strukturen geht.

Dazu ruft man jetzt Gemeinden und auch Private auf, um der Genossenschaft aktiv alte Gebäude anzubieten. Ein Weg, der angesichts des nicht zu leugnenden Klimawandels, ohne Zweifel der einzige sein kann, um die Verschwendung von Flächen einzudämmen.

Aber auch ein Weg, um „Bauruinen“ neues Leben einzuhauchen und damit für schönere Ortsbilder zu sorgen.