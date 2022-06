Weiter Weg!

Das Krankenhaus Güssing kommt nicht zur Ruhe. Nachdem Irmgard Luisser, die Leiterin des Brustgesundheitszentrums, das Haus verlassen hat, kündigte auch ihre Nachfolgerin Susanna Wagner ihren Rücktritt an. Politisch sorgt der Abgang nach dem Abgang für noch mehr Öl im Feuer.

Auch innerhalb des Personals ist die Stimmung weniger erfreulich. Für die KRAGES selbst heißt es jetzt, die Abteilung neu aufzustellen, aber vor allem beim vorhandenen Team wieder ein Stück Vertrauen aufzubauen.

Das will man mit vielen Gesprächen schaffen und dem Aufzeigen von Investitionen in den Standort. Dass das Krankenhaus Güssing definitiv Zukunft hat, soll sichtbar werden. Den Weg, den man dafür beschreiten muss, ist allerdings ein weiter.

Und den kann man nur als Team gehen. All jene die auch in Zukunft Teil des Teams sein wollen und an die Zukunft des Krankenhauses glauben, müssen einen Beitrag dazu leisten — für Patientinnen und Patienten.